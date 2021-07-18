«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا الإثنين .. وتسجل في أسوان 44 درجة للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة ، غدا الاثنين ، في مختلف المدن المصرية، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا وطقس معتدل ليلا، فيما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا الاثنين في القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، وترتفع إلى 40 درجة وقت الظهيرة، وتبلغ في وادي النطرون 34 للعظمي و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غد في الاسكندرية 32 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 25 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في دمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 24 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و 23 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا الاثنين في السويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 37 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى طابا

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة في طابا تبلغ 38 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 20 للصغري، والطور 37 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 42 للعظمي و 30 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و 30 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة في اسوان تسجل 44 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، و قنا 43 للعظمي و 27 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 45 للعظمي و 28 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 45 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت هيئة الارصاد الجوية ان سرعة الرياح غدا تسجل في القاهرة 17 عقدة، و السواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.