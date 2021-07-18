لايف

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا الإثنين .. وتسجل في أسوان 44 درجة للعظمى

وتسجل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى
عصام عميرة 6:58 م, الأحد, 18 يوليو 21 6:58 م, الأحد, 18 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة ، غدا الاثنين ، في مختلف المدن المصرية، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا وطقس معتدل ليلا، فيما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا الاثنين في القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، وترتفع إلى 40 درجة وقت الظهيرة، وتبلغ في وادي النطرون 34 للعظمي و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

 كما تسجل درجات الحرارة غد في الاسكندرية 32 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 25 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 25 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 16-7-2021 في مصر

وتبلغ درجة الحرارة في دمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 24 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و 23 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا الاثنين في السويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 37 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى طابا

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة في طابا تبلغ 38 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 20 للصغري، والطور 37 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 42 للعظمي و 30 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و 30 للصغري.

اقرأ أيضا  تعرف على درجات الحرارة فى أيام عيد الأضحي

وأضافت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة في اسوان تسجل 44 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، و قنا 43 للعظمي و 27 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 45 للعظمي و 28 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 45 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى مصر

وتابعت هيئة الارصاد الجوية ان سرعة الرياح غدا تسجل في القاهرة 17 عقدة، و السواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن المصرية:

درجات الحرارة غدا

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر

عمر سالم 6:50 م, الأحد, 18 يوليو 21

ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أصحاب محلات جزارة بالبحيرة

أماني عوض 5:50 م, الأحد, 18 يوليو 21

حاول اقتحام مأمورية ترحيلات.. حقيقة حبس نجل «هويدا طه» نتيجة خلاف مروري

أماني عوض 5:36 م, الأحد, 18 يوليو 21

استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى (صور)

أماني عوض 5:26 م, الأحد, 18 يوليو 21

رئيس وزراء بريطانيا ووزير ماليته يخضعان للعزل بعد مخالطتهما مصابا بكورونا

محمد عبد السند 5:02 م, الأحد, 18 يوليو 21

بمناسبة «الأضحى» .. خروف العيد صديق للبيئة

عصام عميرة 3:25 م, الأحد, 18 يوليو 21