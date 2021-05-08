«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا الأحد وتحذر من التعرض لأشعة الشمس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المحافظات المصرية، إذ تسجل على القاهرة 41 للعظمى و 24 للصغرى وتصل الدرجة المحسوسة إلى 42 درجة، وتبلغ في الإسكندرية 30 للعظمى و 20 للصغرى.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة تحذيرات للمواطنين خلال موجة الطقس الحار، أبرزها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه أثناء الإفطار وخلال فترة الليل.

وتابعت الارصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا تسجل على طنطا 40 درجة للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و 22 للصغري، ومطروح 28 للعظمي و 19 للصغري، و السلوم 28 للعظمي و 19 للصغري.

الطقس في مدن القناة

وذكرت ان درجات الحرارة غدا الاحد على مدن القناة تسجل في بورسعيد 32 للعظمي و 23 للصغري و الاسماعيلية 42 للعظمي و 22 للصغري و السويس 40 للعظمي و 23 للصغري.

فيما تبلغ درجة الحرارة على شرم الشيخ 41 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 39 للعظمي و 27 للصغري، والعريش 36 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة في الصعيد

وأضافت ان درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد تبلغ في الفيوم 43 للعظمي و 24 للصغري، و بني سويف 43 للعظمي و 24 للصغري، و المنيا 43 للعظمي و الصغري 25 ، واسيوط 43 للعظمي و 25 للصغري، وسوهاج 44 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة على أسوان 44 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 44 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 45 للعظمي و 27 للصغري، وحلايب 35 للعظمي و 25 للصغري.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد بسودها طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل على كافة الانحاء ليلا، فيما يسود طقس حار على السواحل الشمالية نهارا.

كما تنشط حركة الرياح غدا الاحد على مناطق من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة لتساقط الامطار على السواحل الشمالية والوجة البحري.

وتسجل سرعة الرياح غدا على القاهرة 17 عقدة ، تبلغ على السواحل الشمالية 18 عقدة، وشكال الضعيد 17 عقدة وجنوب الصعيد 13 عقدة.

درجات الحرارة اليوم السبت

وترصد “المال” درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المحافظات المصرية ، وتسجل فى القاهرة العظمى 42 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19، طنطا 41 للعظمي و 21 للصغري، السلوم 42 للعظمي و 19 للصغري.

وذكرت ان درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة للصغري، وبورسعيد تسجل 30 للعظمي و 19 للصغري، دمياط 30 للعظمي و 20 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على دمنهور فالعظمى 40 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 44 والصغرى 23 درجة، وشبين الكوم 42 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

وتابعت الارصاد، أن درجة الحرارة على الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 43 والصغري 25 درجة، والوادي الجديد 43 للعظمي و 27 للصغري.