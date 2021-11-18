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الأرصاد تصدر تنويها بشأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على بعض المناطق
دعاء محمود 11:50 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 11:50 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، تنويها يفيد بتفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتى سوف تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

وتتوقع الأرصاد، أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يومى السبت والأحد المقبلين.

وأضافت الأرصاد، أن البلاد سوف تتأثر بمنخفض سطحى يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

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وتابعت الأرصاد، كما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى، تصل خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

كما تمتد فرصة الأمطار المتوسطة على منطقة خليج السويس يوم الأحد المقبل.

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بقلم دعاء محمود

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