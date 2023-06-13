الأرصاد تصدر تحذيرا جويا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أصدرت الأرصاد الجوية، تحذيرا جويا بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة اليوم الثلاثاء.

ويؤدى المنخفض إلى وجود أتربة ورمال مثارة تصل إلى حد العاصفة تكون ذروة الحالة في وقت الظهيرة علي كل من، شمال الصعيد (الفيوم – بني سويف- المنيا – اسيوط- سوهاج -قنا).

كما تنشط على المدن المطلة علي خليج السويس، ومحافظة البحر الاحمر، والصحراء الغربية.

كما تؤدي الي تدهور كبير في الرؤية الأفقية علي الطرق بسبب الرمال المثارة، فيما تسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على بعض المناطق.

ماذا تفعل اذا كنت علي الطريق وانخفضت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والرمال المثارة:

تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير عادة نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الرياح الهابطة من السحاب الرعدية أو المنخفضات الحرارية والتدرج الكبير في الضغط الجوي.

بعض النصائح للمواطنين

وضع الكمامة علي الأنف والفم وإذا لم يكن معاك كمامة في هذا الوقت لف منديل على أنفك وفمك أو أي قطعة قماش ومن الأفضل أن تبللها قليلا.

احمي عينيك قدر الإمكان، وحاول اللجوء إلى أي مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية .

نصائح إلى قائدي المركبات

تجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية الناتجة عن الرمال أو خلالها، ولكن إذا واجهت عاصفة ترابية، فتحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك (من الأمام والخلف والجانب) وأبدأ في تهدئة السرعة.

انسحب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتي تدهور الرؤية الأفقية ويؤدي ذلك إلى صعوبة الانسحاب وافعل هذا سريعا وأخرج من الطريق السريع ولا تقف في أي حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تتحسن الرؤية.

يجب أن يكون سائقي المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة.

يمكن أن تكون العواصف الترابية مخيفة، لكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى.