الأرصاد: تراجع درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 32

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن والمحافظات المصرية، وتسجل في القاهرة 32 للعظمي و 23 للصغري، وترتفع الى 34 درجة للمحسوسة وقت الظهيرة.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 30 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 29 للعظمي و للصغري.

درجات الحرارة غدا في السويس

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا في السويس 31 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 24 للصغري، وبورسعيد 31 للعظمي و 25 للصغري.

وأوضحت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا في رفح 31 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 31 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 31 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

وذكرت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا في الطور 31 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 36 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 28 للصغري.

واضافت الارصاد ان درجة الحرارة غدا في الفيوم 33 للعظمي و 25 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 34 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 35 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة غدا في اسوان 37 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 37 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 36 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 37 للعظمي و 28 للصغري، وحلايب 35 للعظمي و 28 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

سرعة الرياح غدا

وذكرت الأرصاد أن هناك نشاط لحركة الرياح غدا على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتسجل في القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 16 عقدة.

وتنشر “المال” تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات المصرية: