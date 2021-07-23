لايف

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة غدا السبت والعظمى بالقاهرة 34

اضطراب حالة البحر المتوسط
عصام عميرة 7:15 م, الجمعة, 23 يوليو 21 7:15 م, الجمعة, 23 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار تراجع درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري ومعتدل ليلا،، مع اضطراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الامواج لـ 2.5 متر.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة 34 للعظمي و 24 للصغري، وترتفع المحسوسة إلى 36 درجة، ووادي النطرون 33 للعظمي و24 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا السبت تصل فى الاسكندرية 31 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 24 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20-7-2021 فى مصر

درجة الحرارة غدا في بورسعيد

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 32 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 24 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 23 للصغري.

ونوهت الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و21 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري.

درجة الحرارة غدا في أسوان

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا فى اسوان 41 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى سوهاج 38 للعظمي و 26 للصغري، وأسيوط 37 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الارصاد ان تسجل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

كما تسجل سرعة الرياح غدا فى القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 15 عقدة.

اقرأ أيضا  طقس وقفة عرفات.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة والرطوبة 80%

حالة البحر الأحمر غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر غدا تكون معتدلة وارتفاع الامواج يصل الى 1.5 متر إلى 2.25 متر، فيما تضطرب حالة البحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج بها الى 2.5 متر على فترات متقطعة من اليوم.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجة الحرارة غدا على مختلف المحافظات المصرية:

درجات الحرارة غدا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 51 شخصا

المال - خاص 5:39 م, الجمعة, 23 يوليو 21

رفع 38 سيارة متهالكة وسحب 3117 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني في يوم

أماني عوض 3:05 م, الجمعة, 23 يوليو 21

الداخلية تكرم 4 لاعبين باتحاد الشرطة لتأهلهم لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

أماني عوض 2:59 م, الجمعة, 23 يوليو 21

اعترافات متهم بتكبيل ابنته بسلسلة حديدية: «نمنع تواصلها بشخص رفضنا خطبته»

أماني عوض 2:20 م, الجمعة, 23 يوليو 21

وزيرة البيئة : تركيب محطتين للرصد اللحظي لجودة الهواء في أسوان والفيوم

عصام عميرة 1:48 م, الجمعة, 23 يوليو 21

«الصحة»: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

المال - خاص 1:21 ص, الجمعة, 23 يوليو 21