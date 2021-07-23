الأرصاد: تراجع درجات الحرارة غدا السبت والعظمى بالقاهرة 34

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار تراجع درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري ومعتدل ليلا،، مع اضطراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الامواج لـ 2.5 متر.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة 34 للعظمي و 24 للصغري، وترتفع المحسوسة إلى 36 درجة، ووادي النطرون 33 للعظمي و24 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا السبت تصل فى الاسكندرية 31 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة غدا في بورسعيد

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 32 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 24 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 23 للصغري.

ونوهت الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و21 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري.

درجة الحرارة غدا في أسوان

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا فى اسوان 41 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى سوهاج 38 للعظمي و 26 للصغري، وأسيوط 37 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الارصاد ان تسجل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

كما تسجل سرعة الرياح غدا فى القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 15 عقدة.

حالة البحر الأحمر غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر غدا تكون معتدلة وارتفاع الامواج يصل الى 1.5 متر إلى 2.25 متر، فيما تضطرب حالة البحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج بها الى 2.5 متر على فترات متقطعة من اليوم.