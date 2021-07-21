الأرصاد : تراجع درجات الحرارة غدا الخميس وتبلغ فى الإسكندرية 30 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة غدا الخميس بشكل طفيف على أغلب المدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمى و24 للصغرى، وترتفع الدرجة المحسوسة إلى 38 درجة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الخميس فى الإسكندرية 30 للعظمى و23 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و24 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و24 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا الخميس فى مرسي مطروح 30 للعظمي و23 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و23 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و23 للصغري، وسيوة 36 للعظمي و23 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى السويس

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى السويس تبلغ 36 للعظمي و24 للصغري، والإسماعيلية 36 للعظمي و24 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و24 للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و24 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غد فى طابا 36 للعظمي و23 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و21 للصغري، والطور 37 للعظمي و25 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و28 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الغردقة 38 للعظمي و28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و27 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و24 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و25 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و25 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة غدا فى اسوان 42 للعظمي و28 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و27 للصغري، وقنا 39 للعظمي و27 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و27 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة

وتري هيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة غدا تبلغ فى القاهرة 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

كما تسجل سرعة الرياح غدا فى القاهرة 16 عقدة والسواحل الشمالية 20 عقدة، وشمال الصعيد 19 عقدة، وجنوب الصعيد 13 عقدة، وحركة الرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن والمحافظات المصرية: