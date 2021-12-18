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الأرصاد تحذر من موجة طقس سيء خلال ساعات ودرجة الحرارة تصل لـ 2 تحت الصفر في بعض المناطق

قالت إن الانخفاض سيصل إلى ـ2 درجة تحت الصفر في وسط سيناء، وهذا يؤدي إلى تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.
المال - خاص 12:28 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21 12:28 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

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كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية من أن حالة عدم الاستقرار في الطقس تبدأ يوم الأحد على جميع أنحاء الجمهورية مؤكدة أن:”الأرصاد الجوية حذرت من ذلك منذ يومين وقامت بتحديث البيان اليوم وفقاً لاخر المستجدات”.


وأوضحت أن “حالة عدم الاستقرار على مدار اليومين المقبلين تتسم بعدد من الخصائص أولها انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل مابين 16-18 كعظمى في القاهرة على مدار يومي الاحد والاثنين والصغرى مابين 9-10 درجات”.

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وقالت إن الانخفاض سيصل إلى ـ2 درجة تحت الصفر في وسط سيناء، وهذا يؤدي إلى تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.


وأشارت إلى أن الرياح تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، وهذا يؤدي إلى تدهور الرؤية على الطرق، خاصة الطرق السريعة والصحراوية، وارتفاع الأمواج يصل لـ5 أمتار، وهذا حدث الأسبوع الماضي.

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ولفتت إلى أن الامطار غدًا ستكون ما بين متوسطة إلى غزيرة، وستكون رعدية مصحوبة بالبرد، وستبدأ الأمطار من مساء الغد وستكون من خفيفة إلى متوسطة، ومع دخول ساعات الليل ستكون أمطار رعدية، والأمطار تزيد يوم الاثنين.الأرصاد الجوية: تكون الثلوج على سانت كاترين ووسط سيناء

وتقعت أن التحسن سيبدأ في الطقس من يوم الثلاثاء قائلة : “تحسن في الأحوال الجوية يوم الثلاثاء”.

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وأشارت إلى أن موجة العواصف الرملية ستصل إلى القاهرة الكبرى والصعيد ومحافظات الوجه البحري وتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية”.


وحول قرارات بعض المحافظات بإرجاء الدراسة قالت : “تعطيل الدراسة يقلل الكثافة المرورية وكثافة الشوارع ويساعد في سحب المياه من الشوارع”.

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بقلم المال - خاص

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