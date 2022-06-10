الأرصاد تحذر من طقس الغد .. شديد الحرارة والعظمى تتجاوز 40 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد، غدا السبت، لطقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة على معظم المناطق الداخلية، فيما ستصل الحرارة على القاهرة إلى 43 درجة، وعلى شمال الصعيد 43 درجة، وعلى جنوب الصعيد 45 درجة.

وأكدت الهيئة- في بيان مساء اليوم الجمعة- أن البلاد ستتأثر، غدا، برياح جنوبية غربية إلى غربية قادمة من الصحراء الغربية تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير، كما تقل نسبة الرطوبة الموجودة بالهواء.

وأضافت أنه ستزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم؛ بسبب غياب تكونات السحب المحلية، وبالتالي يزداد التأثر بحرارة الشمس المباشرة.

ونصحت الهيئة بضرورة عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وكذلك الإكثار من تناول المشروبات الباردة، وارتداء غطاء للرأس، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية فضفاضة