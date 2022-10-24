الأرصاد تحذر من تقلبات جوية مفاجئة يصاحبها أمطار رعدية تصل إلى القاهرة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن بعض المناطق من البلاد تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار رعدية على السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

وأضافت أنه تكون ذروة سقوط الأمطار من مساء غد الثلاثاء، حيث يبدأ سقوط الأمطار الخفيفة صباحا على السواحل الشرقية ومناطق من شمال الصعيد.

وتزداد شدة الأمطار من المساء لتصبح متوسطة ورعدية وتمتد إلى مناطق من مدن القناه وشمال ووسط سيناء والوجه البحرى حتى مناطق من القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن تقل فرصة سقوط الأمطار على السواحل الغربية، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.