الأرصاد تحذر المصطافين: مياه البحر المتوسط لا تصلح للتنزه ولا الملاحة ولا الصيد خلال 48 ساعة

جددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها للمصطافين من استمرار حالة عدم الاستقرار في مياه البحر المتوسط والسواحل الشمالية خلال اليومين القادمين على أن يعود الاستقرار تدريجيا يوم الثلاثاء قائلة: بنجدد خلال الساعات القادمة من ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط واضطراب حركة الملاحة التي تجعل المياه لا تصلح للملاحة والصيد أو التنزه، حيث ستبلغ سرعات الرياح في المياه 50-70 كيلو مترا في الساعة على مسطح مياه البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 2.5-4 متر.

لافتة خلال مداخلة خلال “برنامج كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إلى سواحل مصر الشمالية في مطروح والعلمين والإسكندرية والسواحل الشمالية لا تصلح للصيد والملاحة ولا للتنزه ونحذر المواطنين من عدم النزول في المياه أو التعمق فيها خلال 48 ساعة القادمين”.

وحول درجات الحرارة وشعور المواطنين بموجة من الطقس السيئ قالت: “درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية والمشكلة في ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تزيد من الإحساس بالحرارة مع زيادة فترات سطوع الشمس مع فصل الصيف، وتبلغ العظمى في القاهرة في الظل 34 درجة مؤية وهي في نفس المعدلات الطبيعية لكن درجة الحرارة المحسوسة تبلغ 37 درجة مؤية خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة”.

ونصحت المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة ما بين الساعة 12-3 ظهرًا مع ضرورة تناول كميات كافية من المياه والمرطبات للحفاظ على توازن ودرجة جررة الجسم”.