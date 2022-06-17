الأرصاد: بدء الصيف الثلاثاء المقبل والبلاد تتعرض لحرارة عالية تأثرا بمنخفض الهند الموسمي

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن فصل الصيف سيبدا اعتبارا من الثلاثاء القادم 21 يونيو الحالي، ليعلن انتهاء فصل الربيع في 20 يونيو ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويقع فصل الصيف بين فصلي الربيع والخريف في ترتيب الفصول الأربعة.

فصل الصيف

وذكرت الأرصاد ان فصل الصيف يعد أكثر فصول العام استقرارا فى الأحوال الجوية، اذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة ، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ارتفاع نسبة الرطوبة في فصل الصيف

وتتوقع الارصاد ان يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.

موجات حر غير مسبوقة تضرب أوروبا الغربية

تتوقع الارصاد الجوية ان تتعرض أوروبا الغربية الى موجات حر جنونية غير مسبوقة، إذ تؤثر موجات شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء في أوروبا الغربية منذ أوائل مايو ويكمل المسيرة يونيو من بعده؛ حيث سجلت معظم المحطات الرسمية درجات حرارة تجاوزت 40 درجة.

وتتوقع أن تضرب بقوة خلال الثلاث أيام القادمة مع فارق درجات حرارة يصل إلي 15 درجة فوق المعتاد علي فرنسا وإسبانيا.

أما عن الأجواء لدينا فهي في المعدلات الطبيعة خلال هذه الفترة من العام وتتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين 34 : 35 درجة وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 34 للعظمي و23 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و23 للصغري، وأسيوط 36 للعظمي و25 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 28 للعظمي و22 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى دمياط 29 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 37 للعظمي و25 للصغري، السلوم 30 للعظمي و21 للصغري، والطور 36 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل فى الغردقة 37 للعظمي و26 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و26 للصغري، و سيوة 34 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 38 للعظمي و27 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في سوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 25 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري.