الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة .. والقاهرة تسجل 34

وكالاتيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة شمالا اليوم الثلاثاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرص



وكالات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة شمالا اليوم الثلاثاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار أقصى الغرب.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 21 28

مطروح 22 27

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

بلطيم 22 29

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

العريش 20 32

نخل 17 35

طابا 19 36

الطور 24 35

مرسى علم 28 38

الغردقة 31 40

شرم الشيخ 30 40

رفح 19 31

كاترين 18 32

سيوة 25 35

المنيا 24 39

الفيوم 24 38

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 28 44

وسط الدلتا 24 34

أسيوط 26 40

سوهاج 27 42

الأقصر 25 46

أسوان 28 46

شلاتين 28 36

حلايب 30 34

الوادى الجديد 27 44

قنا 26 45

نويبع 27 38

السلوم 21 28