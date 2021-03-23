الأرصاد: انخفاض مستوى الرؤية.. ودرجة الحرارة في القاهرة 27

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في القاهرة الآن 27 درجة وسرعة الرياح 18 عقدة.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان إن ظاهرة الرمال المثارة، أدت الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 3000 متر.

وذكرت هيئة الأرصاد ان درجات الحرارة في الإسكندرية تصل 20 درجة، وسرعة الرياح 18عقدة، وتم التحسن فى مستوى الرؤية وأصبحت 6000 متر.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وذكرت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارًا، فيما يكون معتدل على السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشرقية قد تصل لحد العاصفة.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس حار نهارا، لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق قد تصل لحد العاصفة.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 15 وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 13 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وبمحافظة قنا 41 درجة للعظمى و22 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و24 للصغرى.

عواصف ترابية

العواصف الترابية تؤثر اليوم علي مناطق من غرب مصر وليبيا تظهر نتيجة كتلتين هوائيتين الأولي ساخنة تسببها جنوبيات منخفض جوي والثانية باردة نتيجة جبهة باردة مصاحبة لمرتفع جوي يتقدم تدريجيا نحو المناطق الحارة من ليبيا مما يسهل إثارة الرمال هناك.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي طوال الليل حتي الغد مما يعمل على رفع درجات الحرارة الصغري وإثارة الرمال علي مناطق متفرقة تصل الي حد العاصفة على سيناء والسواحل الشرقية.