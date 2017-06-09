الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 37

المال - خاص يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقسًا حارًا على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً، ومعتدل على السواحل الشمالية. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد،…



المال – خاص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقسًا حارًا على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة.

وأكدت هيئة الأرصاد، فى بيانٍ لها، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط غربًا وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

الإسكندرية 23 27

مطروح 21 26

بورسعيد 24 29

دمياط 24 28

بلطيم 23 27

الإسماعيلية 23 38

السويس 25 39

العريش 17 32

نخل 15 40

طابا 20 39

الطور 24 37

مرسى علم 30 39

الغردقة 30 41

شرم الشيخ 30 40

رفح 16 31

كاترين 20 34

سيوة 24 34

المنيا 24 39

الفيوم 26 39

رأس سدر 25 39

أبوسمبل 26 45

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 25 40

سوهاج 27 43

الأقصر 26 45

أسوان 29 45

شلاتين 24 41

حلايب 27 39

الوادي الجديد 31 44

قنا 29 44

نويبع 30 40

السلوم 19 26