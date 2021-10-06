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«الأرصاد» : انخفاض درجات الحرارة الصغرى غدًا الخميس وتسجل في القاهرة 30 للعظمى

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 27 للعظمى، و22 للصغرى
عصام عميرة 7:14 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 7:14 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدًا الخميس للصغرى ليميل الطقس إلى البرودة، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس في آخر الليل؛

درجات الحرارة غدًا فى القاهرة

اما عن درجات الحرارة العظمي فكسرت حاجز 30 درجة ليكون الطقس نهارًا مقبولًا على شمال البلاد، وتسجل في القاهرة 30 للعظمى، و20 للصغرى.

والظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

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وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس غدًا على القاهرة مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلًا، فيما يسود طقس معتدل على باقي الأنحاء نهارًا ولطيف ليلًا.

درجات الحرارة غدًا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا الخميس في الإسكندرية 27 للعظمى، و22 للصغرى، وطنطا 30 للعظمى، و 21 للصغرى، ومرسى مطروح 26 للعظمى، و22 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة غدًا تصل في العريش إلى 27 للعظمى، و21 للصغرى، وبورسعيد 28 للعظمى، و23 للصغرى، والسلوم 26 للعظمى، و21 للصغرى.

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كما تصل درجات الحرارة غدًا فى أسوان إلى 35 للعظمى، و22 للصغرى، والأقصر 33 للعظمى، و23 للصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى، و20 للصغرى.

نسبة الرطوبة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة غدًا في القاهرة الكبرى 86 للعظمى، و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

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وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدًا الخميس على المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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