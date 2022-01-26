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الأرصاد: اليوم كان الأكثر برودة في القاهرة منذ بدء الشتاء والحرارة قد تنخفض أكثر (فيديو)

مسجلة 12 درجة مئوية وممكن تصل أقل الفترة المقبلة
المال - خاص 10:54 م, الأربعاء, 26 يناير 22 10:54 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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أعلنت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، الأربعاء، أن القاهرة شهدت أبرد يوم منذ بدء فصل الشتاء.

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج “الحقيقة” الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن الذي يبث عبر قناة اكسترا نيوز.

وقالت المسؤولة بهيئة الأرصاد: “اليوم كان ذورة انخفاض درجات الحرارة وذورة التقلبات الجوية”.

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وأضاف: “اليوم كان أبرد يوم على القاهرة  مسجلة 12 درجة مئوية، وهي أقل درجة حرارة مسجلة منذ بدء فصل الشتاء، وممكن تصل أقل من كده”.

وتابعت: “خلال فترة النهار شاهدنا تساقط الأمطار بكميات مختلفة، ونحن تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض آخر على سطح البحر المتوسط، محمل بكميات كبيرة طبعا من الكتل الهوائية شديدة البرودة وفيها نسب رطوبة عالية”

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وقالت: “كان أهم عنصر اليوم هو الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة”.

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواء باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا تصل لحد الصقيع، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مع أجواء غائمة جزئيًّا.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

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أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا تصل لحد الصقيع، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري.

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بقلم المال - خاص

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