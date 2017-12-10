الأرصاد: اليوم طقس مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21

المال - خاصيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره. وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناط



المال – خاص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة الرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

وسط الدلتا 12 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 13 21

مطروح 10 20

السلوم 09 18

سيوة 08 19

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

العريش 05 20

رفح 05 19

الإسماعيلية 10 22

السويس 09 22

رأس سدر 12 22

نخل 03 18

نويبع 15 24

طابا 13 23

كاترين 03 20

الطور 09 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 16 25

الفيوم 11 22

بني سويف 08 22

المنيا 06 22

أسيوط 05 22

سوهاج 07 24

قنا 09 26

الأقصر 09 27

أسوان 10 28

أبو سمبل 14 28

الوادي الجديد 08 26

شلاتين 18 27

أبو رماد 19 26

رأس حدربة 18 25

حلايب 20 24