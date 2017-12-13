الأرصاد: الطقس مائل للدفء حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 22

أ ش أ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على…



أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج مابين متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج مابين مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار وحالة الرياح على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22

وسط الدلتا 11 22

الإسكندرية 13 21

بلطيم 15 20

مطرح 11 20

السلوم 12 20

سيوة 10 22

بورسعيد 17 21

دمياط 16 21

العريش 9 22

رفح 10 21

الإسماعيلية 9 21

السويس 10 22

رأس سدر 11 21

نخل 2 23

نويبع 16 23

طابا 12 22

كاترين 10 21

الطور 11 23

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 13 26

مرسى علم 15 26

الفيوم 1 22

بنى سويف 10 22

المنيا 8 22

أسيوط 9 23

سوهاج 10 25

قنا 11 27

الأقصر 12 29

أسوان 13 30

أبو سمبل 16 29

الوادى الجديد 13 25

شلاتين 18 28

أبو رماد 19 27

رأس حدربة 20 26

حلايب 20 26