الأرصاد: الطقس حار نهارا والفرص مهيأة لسقوط أمطار تصل إلى رعدية

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس غدا حار نهارا مع فرص مهيأة لسقوط أمطار تصل إلى رعدية.

وأكدت الأرصاد في بيان، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء غدا ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد.



كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ،

️تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب تؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية.



أما بالنسبة لفرص سقوط الأمطار غداً، فمن المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربيه ومدينتى حلايب وشلاتين



كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .