الأرصاد : الشمس ستعود للظهور وانكسار موجة الطقس السيئ بعد ظهر الغد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيلة بمركز الاستشعار عن بعد من مقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد تنتهي مساء اليوم ومع صباح الغد.

وأوضحت في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الشمس ستعود للظهور مرة أخرى بعد ظهر السبت وستنتهي موجة الطقس السيئ .

وتابعت: حتى الآن مستمرون في الأمطار الغزيرة والرعدية على معظم الأنحاء والرياح الشديدة المحملة بأتربة، لكن كميات الأمطار اليوم أقل من أمس.

وأشارت إلى أن بعض المناطق شهدت أمطارا غزيرة جدا أمس، وتم تأجيل بعض الرحلات الجوية وغلق مطار القاهرة ومطار برج العرب وتحويل بعض الرحلات إلى مطار الغردقة.

وأضافت أن فرصة سقوط الأمطار على جنوب الصعيد انتهت، لكنها مازلت سانحة للسقوط على شمال الصعيد.

وقالت: “لدينا متابعة دقيقة للارصاد ونشاط الرياح والامطار من غرفة عمليات الهيئة عبر الأقمار الصناعية كل خمس دقائق”.

وتابعت: “سياستنا دقيقة جديدة وعالمية لأننا نتبع المنظمة العالمية للارصاد الجوية ونتبع سياستها ، وتتلقى بيانات عن الأرصاد الجوية في مختلف أنحاء العالم ونتبادل المعلومات هيئات دولية وإقليمية بشكل دوري”.