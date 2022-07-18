الأرصاد الجوية: موجة الحرارة المرتفعة مستمرة في مصر وأوروبا

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن موجة الحرارة المرتفعة مستمرة في مصر وأوروبا و التي أدت إلي وجود حرائق في عدة دول أوروبية و عربية مثل المغرب.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة ، متابعا: “الجو كتم بالبلدي”.

و أضاف شاهين أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت اليوم من ارتفاع الأمواج في السواحل الشمالية خلال الأيام الحالية والقادمة بطول 3 أمتار .

و ناشد شاهين المسؤولين عن الشواطئ في المحافظات الساحلية بإغلاق الشواطئ خلال ال 48 ساعة القادمة ، مشيرا إلي ان ارتفاع الأمواج في الوقت الحالي طبيعي نظرا للتغييرات المناخية التي نشهدها .

و تابع شاهين أن مصر تشهد حاليا ارتفاعات في نسب الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة ، و يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة و نستشعرها 39 درجة مئوية في القاهرة الكبري .

و أوضح شاهين أن درجات من 31 إلى 32 درجة في الوجه البحري ، مطالبا المواطنيين بعدم التعرض للشمس و شرب السوائل بكثرة ، متوقعا بعودة الحالة الجوية لمعدلاتها الطبيعية في مصر بنهاية الأسبوع الجاري .