الأرصاد الجوية : فصل الخريف 2022 يبدأ اليوم في مصر

بدأ فصل الخريف لعام 2022 في مصر، فلكياً اليوم الجمعة، ويستمر هذا الفصل لنحو 89 يوماً و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الخريف يعد أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

مميزات الاعتدال الخريفي

أفادت الأرصاد الجوية، بأنه خلال فصل الخريف يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الارضية.

ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

تشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب من جهة الغرب تماماً ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الاربعة.

تتساقط الأوراق من الأشجار في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تورق الأشجار في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

تبدأ البرودة وبشكل تدريجي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تبدأ الحرارة بالارتفاع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال.

تغرب الشمس لأول مرة في القطب الشمالي بعد أن كانت مشرقة لمدة 6 أشهر بينما تشرق لأول مرة في القطب الحنوبي بعد أن كانت غائبة لمدة 6 أشهر.

تبدأ الدوامة القطبية للرياح بالازدياد في النصف الشمالي بينما تضعف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.