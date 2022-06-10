الأرصاد الجوية عن الموجة الحارة : العظمى غدا في القاهرة 43 درجة في الظل (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ يومين تنتهي غدا السبت، وذلك بارتفاعات جديدة في دراجات الحرارة.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر- “أخرنا بكرة في الموجة الحارة والأربعينيات، الناس كانت بتقول الربيع معتدل و في برودة في الليل و الصيف مش جاي ولا ايه”.

وتابع شاهين أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة غدا السبت ستكون 43 درجة في الظل، وتحت الشمس ستكون أعلى من ذلك، محذرا المواطنين من التعرض لأشعة الشمس.