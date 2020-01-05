الأرصاد الجوية: طقس غير مستقر وأمطار غزيرة ورياح حتى الجمعة

ناشدت الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس اعتبارا من يوم غد الإثنين الموافق 6 يناير الجارى وحتى يوم الجمعة 10 يناير.

وقالت الأرصاد الجوية “ستنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط”.

وتوقعت الهيئة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد متوسطة الشدة إلى مناطق من الوجه البحرى يوم الثلاثاء وتمتد يوم الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات مئوية والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن القاهرة الكبرى، لفتت الهيئة إلي أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويزيد الاحساس بشدة برودة الطقس.

ويصاحب ذلك حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وناشدت الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.