الأرصاد الجوية : زيادة سرعة الرياح في البحر المتوسط والأمواج تصل إلى 4.5 متر

والإسكندرية ترفع درجة الإستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة الطقس السيئ

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بناء على التوقعات الواردة منها، بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، وعلى إثره رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.

ووفقاً للإنذار التي أشارت له الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير فمن المقرر زيادة سرعة الرياح من 25 الي 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3.5 الي 4.5 متر ، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الي غزيرة.

وحذرت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين بضرورة توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.