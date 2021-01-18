الأرصاد الجوية : زيادة سرعة الرياح في البحر المتوسط والأمواج تصل إلى 4.5 متر

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بناء على التوقعات الواردة منها، بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، وعلى إثره رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
ووفقاً للإنذار التي أشارت له الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير فمن المقرر زيادة سرعة الرياح من 25 الي 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3.5 الي 4.5 متر ، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الي غزيرة.
وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
• عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
• عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
• عدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.