الأرصاد الجوية: رياح مثيرة للرمال على القاهرة الكبرى والصعيد خلال 3 أيام المقبلة

مع فرص لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤاً بالظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غد الثلاثاء 16 فبراير، حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021.

يأتي ذلك حرصا من هيئة الأرصاد الجوية، على اتخاذ افة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

يوم الثلاثاء

سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد على السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

سقوط أمطار متوسطة ورعدية مصحوبة بالبرد على العريش ورفح ورأس سدر وسانت كاترين، مع فرص لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والشرقية والمنوفية والفيوم وبني سويف.

تنشط الرياح المثيرة للرمال على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

يوم الأربعاء

أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد على مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

أمطار متوسطة ورعدية مصحوبة بالبرد على العريش ورفح ورأس سدر وسانت كاترين، مع فرص لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والشرقية والمنوفية والفيوم وبني سويف.

نشاط للرياح المثيرة للرمال على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

يوم الخميس

أمطار خفيفة إلى متوسطة على الاسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح وكفر الشيخ والبحيرة.

نشاط للرياح المثيرة للرمال على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يشار إلى أن حالة الطقس اليوم الإثنين، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط غربا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبا على السواحل الغربية.

وعلى جنوب سيناء، فالطقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بوجود مرتفع جوي بينما جنوب البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض ويتزامن معه دخول منخفض جوي من الغرب.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.