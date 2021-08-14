الأرصاد الجوية: درجات الحرارة غدا الأحد تسجل فى القاهرة 37 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، وفق درجات الحرارة غدا الأحد طقسًا شديد الحرارة نهارًا علي الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي بعض المناطق من جنوب البلاد والمدن المطلة علي البحر الأحمر مثل الغردقة، فيما يستمر الإحساس بحرارة الطقس بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الهواء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الأحد تسجل فى القاهرة 37 للعظمى و 26 للصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى و 26 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 26 للصغرى.

درجات الحرار غدا فى الإسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و 25 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرار غدا فى السويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 25 للصغري، وبورسعيد 33 للعظمي و 27 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة فى رفح

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى رفح 34 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 27 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 19 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 29 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 26 للصغري.

الطقس فى الصعيد

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى الصعيد ارتفاع طفيف، وتبلغ فى اسيوط 39 للعظمي و 26 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 27 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى اسوان 43 للعظمي و 28 للصغري، وادفو 43 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد أن تسجل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشما ل الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

كما تسجل سرعة الرياح غدا على القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، و جنوب الصعيد 18 عقدة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.