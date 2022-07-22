الأرصاد الجوية: درجات الحرارة العظمى في جنوب البلاد 43 درجة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أوروبا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة التي وصلت إلى 40 درجة مئوية للعظمى، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في مناطق واسعة من الدول الأوروبية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر إن درجات الحرارة العظمى في القاهرة تتراوح من 36 إلى 37 درجة، وقد يشعر المواطن بأنها 39 درجة.

وتابعت إيمان شاكر أن درجات الحرارة العظمي في جنوب البلاد تتراوح من 42 إلى 43 درجة، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس من الظهيرة وحتى وقت العصر.

ولفتت إلى أن الشتاء القادم على مصر غير معلوم شدته، ولكن التغيرات المناخية تؤدي إلى وجود تقلبات جوية غير مسبوقة.