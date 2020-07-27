الأرصاد الجوية توضح حقيقة الطقس شديد الحرارة الأيام المقبلة

للرد على ما تردد عن حدوث ارتفاع شديد في درجات الحرارة على القاهرة، ومختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام القادمة حتى عيد الأضحى

نفى الدكتور محمود شهيد ، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، ما تردد عن حدوث ارتفاع شديد في درجات الحرارة على القاهرة، ومختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام القادمة حتى عيد الأضحى، مؤكدا أن الأجواء مستقرة، وتشهد ارتفاعا طفيفا معتادا في درجات الحرارة.

وقال شاهين في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد: كل الكلام اللي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة، وشائعات بخصوص تجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة .. ده عمل بلبلة للمواطنين وهيئة الأرصاد بتنفي هذا الكلام جملة وتفصيلا.

ولفت إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا معتادا في مثل هذا التوقيت من العام لتسجل في القاهرة ما يتراوح بين 36-37 درجة، بينما قد تصل في الجنوب إألى 43 درجة مئوية بما لا يتجاوز 46 درجة بحد أقصى.

وتابع: نتوقع سقوط أمطار خفيفة على جبال البحر الأحمر وسانت كاترين وجنوب سيناء.. الأجواء مستقرة إلى حد كبير ونناشد المواطنين التواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية، ومنها صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسيتم إصدار بيان غدا بتنبؤات الطقس خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن نسبة الرطوبة يمكن أن تنخفض قليلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع تأثر جنوب الصعيد بسحب طفيفة قادمة من السودان التي شهدت هطول أمطار كثيفة- حسب قوله.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الإثنين، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا، لطيفًا ليلًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة رعدية على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد

فيما يكون طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلى جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من الجنوب.