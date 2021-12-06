الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين خلال العاصفة الترابية المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه الرؤية ستنخفض بشكل كبير على المناطق المفتوحة خلال يوم غدا الثلاثاء و حتي يوم الأربعاء نتيجة العاصفة الترابية القوية التي ستضرب البلاد ، موضحة أن الرؤية الأفقية ستصل الي اقل من ألف متر ، و ستكون في حدود من 500 الي 800 متر في بعض المناطق .

وأضافت شاكر خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد : سرعة الرياح خلال العاصفة ستؤدي الي تساقط بعض الأشجار و اللوحات المعدنية و مهم جدا تجنب السير بجانبهم سواء خلال السير على الأقدام أو بالسيارات .

و تابعت شاكر أنه من الممكن حدوث تساقط للمنازل القديمة و البلكونات القديمة خلال العاصفة التي ستشهدها محافظات الجمهورية ، مشيرة إلي أنه يفضل على قائدي السيارات إضاءة الانوار الاماميه والخلفية والالتزام بالحارة اليمني حتي تتحسن الرؤية على الطريق ، مع القيادة بهدوء .

وأوضحت شاكر أنه يوم الخميس القادم ستتحسن الأحوال الجوية و ستعود الشبورة في الصباح الباكر وهدوء سرعات الرياح مع هدوء في حركة الملاحة البحرية .

كانت شاكر قالت خلال مداخلتها مع موسي أن العاصفة الترابية القوية ستبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتي الاربعاء والتي تشهد البلاد خلالها حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية و هي تشمل نشاط الرياح والتي تتجاوز سرعتها الي 60 كيلو في الساعة وسيؤثر على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية و الوجه البحري و شمال الصعيد و القاهرة و مدن القناة و سيناء .

و أضافت أن سوء الأحوال الجوية سيؤدي إلي رمال و أتربة مثارة قادمة من الصحراء الغربية و ستجلب كتل من الرمال والأتربة ستصل الي حد العاصفة على بعض المناطق .

و تابعت شاكر ان ذلك سيعمل على انخفاض الرؤية بشكل كبير على الطرق الصحراوية مع ضرورة القيادة بهدوء شديد ، كما أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية والبحر المتوسط سيشهد اضطراب كامل في حركة الملاحة .

وأشارت شاكر الي ارتفاع الموج سيصل غدا الثلاثاء الي 4 أمتار و يوم الاربعاء سيصل ارتفاع الموج الي 5 أمتار مع خروج الأمواج عن الشواطئ مثلما حدث في الإسكندرية و ممكن أن يتكرر هذا المشهد ، و ننصح بعدم الملاحة البحرية أو الصيد .

و أوضحت شاكر ان فرص سقوط الأمطار على الساحل الشمالي ستبدأ غدا الثلاثاء و ستكون الأمطار خفيفة في مطروح و السلوم ، و يوم الاربعاء تمتد كافة الساحل الشمالي و ستكون مختلفة ما بين متوسطة وخفيفة و ستصل الي بعض مناطق الوجه البحري مثل كفر الشيخ و البحيرة.

وأكدت شاكر أن التأثير الاقوي هو العواصف الترابية و اضطراب حركة الملاحة البحرية ، قائلا إن تلك العاصفة الترابية ستكون على جميع محافظات الجمهورية ، و ستختلف حدتها في المناطق المكشوفة والمفتوحة.