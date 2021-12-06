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الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين خلال العاصفة الترابية المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء (فيديو)

مع تحسن حالة الطقس يوم الخميس
محمد مجدي 11:05 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 11:05 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه الرؤية ستنخفض بشكل كبير على المناطق المفتوحة خلال يوم غدا الثلاثاء و حتي يوم الأربعاء نتيجة العاصفة الترابية القوية التي ستضرب البلاد ، موضحة أن الرؤية الأفقية ستصل الي اقل من ألف متر ، و ستكون في حدود من 500 الي 800 متر في بعض المناطق .

وأضافت شاكر خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد : سرعة الرياح خلال العاصفة ستؤدي الي تساقط بعض الأشجار و اللوحات المعدنية و مهم جدا تجنب السير بجانبهم سواء خلال السير على الأقدام أو بالسيارات .

و تابعت شاكر أنه من الممكن حدوث تساقط للمنازل القديمة و البلكونات القديمة خلال العاصفة التي ستشهدها محافظات الجمهورية ، مشيرة إلي أنه يفضل على قائدي السيارات إضاءة الانوار الاماميه والخلفية والالتزام بالحارة اليمني حتي تتحسن الرؤية على الطريق ، مع القيادة بهدوء .

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وأوضحت شاكر أنه يوم الخميس القادم ستتحسن الأحوال الجوية و ستعود الشبورة في الصباح الباكر وهدوء سرعات الرياح مع هدوء في حركة الملاحة البحرية .

كانت شاكر قالت خلال مداخلتها مع موسي أن العاصفة الترابية القوية ستبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتي الاربعاء والتي تشهد البلاد خلالها حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية و هي تشمل نشاط الرياح والتي تتجاوز سرعتها الي 60 كيلو في الساعة وسيؤثر على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية و الوجه البحري و شمال الصعيد و القاهرة و مدن القناة و سيناء .

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و أضافت أن سوء الأحوال الجوية سيؤدي إلي رمال و أتربة مثارة قادمة من الصحراء الغربية و ستجلب كتل من الرمال والأتربة ستصل الي حد العاصفة على بعض المناطق .

و تابعت شاكر ان ذلك سيعمل على انخفاض الرؤية بشكل كبير على الطرق الصحراوية مع ضرورة القيادة بهدوء شديد ، كما أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية والبحر المتوسط سيشهد اضطراب كامل في حركة الملاحة .

وأشارت شاكر الي ارتفاع الموج سيصل غدا الثلاثاء الي 4 أمتار و يوم الاربعاء سيصل ارتفاع الموج الي 5 أمتار مع خروج الأمواج عن الشواطئ مثلما حدث في الإسكندرية و ممكن أن يتكرر هذا المشهد ، و ننصح بعدم الملاحة البحرية أو الصيد .

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و أوضحت شاكر ان فرص سقوط الأمطار على الساحل الشمالي ستبدأ غدا الثلاثاء و ستكون الأمطار خفيفة في مطروح و السلوم ، و يوم الاربعاء تمتد كافة الساحل الشمالي و ستكون مختلفة ما بين متوسطة وخفيفة و ستصل الي بعض مناطق الوجه البحري مثل كفر الشيخ و البحيرة.

وأكدت شاكر أن التأثير الاقوي هو العواصف الترابية و اضطراب حركة الملاحة البحرية ، قائلا إن تلك العاصفة الترابية ستكون على جميع محافظات الجمهورية ، و ستختلف حدتها في المناطق المكشوفة والمفتوحة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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