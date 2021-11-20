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«الأرصاد الجوية» تكشف موعد انتهاء الأمطار في المحافظات (فيديو)

محافظات الوجه البحري ستكون الأمطار خفيفة ومتوسطة، والقاهرة الكبرى خفيفة وتمتد إلى شمال الصعيد، بينما منطقة شمال سيناء قد تصل إلى حد السيول.
محمد مجدي 7:38 م, السبت, 20 نوفمبر 21 7:38 م, السبت, 20 نوفمبر 21

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، إنه يجب على المواطنين في المحافظات التي تشهد سوءًا في حالة الطقس عدم الخروج إلا في الحالات الضرورية، كما أن القيادة على الطرق صعبة جدًّا، خصوصًا في المناطق الشمالية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أن الأمطار مستمرة، غدًا الأحد، لكن أقل كثافة وحِدّة من اليوم، والمناطق الشمالية ما زالت الأمطار مستمرة بها ولكن متوسطة.

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ولفتت شاكر إلى أن محافظات الوجه البحري ستكون الأمطار خفيفة ومتوسطة، والقاهرة الكبرى خفيفة وتمتد إلى شمال الصعيد، بينما منطقة شمال سيناء قد تصل إلى حد السيول.

وتابعت شاكر أن ما تشهده البلاد حاليًّا من سوء حالة الطقس هو أول حالة قوية من فصل الخريف 2021، ولم نشهد مثل هذا الفصل خلال الأعوام الماضية، قائلًا: بنشوف الفصول الأربعة في يوم واحد.

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وأوضحت شاكر أن عنف وحِدّة الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد حاليًّا بدأت تزيد شدّتها نتيجة التغيرات المناخية التي أثّرت على العالم أجمع، ومنها مصر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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