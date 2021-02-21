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الأرصاد الجوية تكشف لـ«المال» حقيقة تعرض البلاد لما يسمى بـ«عاصفة القرش»

أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم أنحاء البلاد يوم الثلاثاء
دعاء محمود 9:38 م, الأحد, 21 فبراير 21 9:38 م, الأحد, 21 فبراير 21

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نفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى من شائعات تفيد بتعرض البلاد لما يسمى “بعاصفة القرش” خلال الأسبوع الجارى.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه لا توجد عاصفة تسمى بعاصفة القرش، مشيرة إلى أن البلاد سوف تتعرض لمنخفض جوى قادم من السودان (امتداد منخفض السودان الموسمى) يصاحبه منخفض جوى آخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو من سطح الأرض، مما يؤدي لحالة من عدم الأستقرار في الأحوال الجوية.

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الطقس يوم الإثنين

وأضافت أن هذه الحالة من عدم الاستقرار سوف تبدأ غد الإثنين ولكن سيكون تأثيرها فقط على السواحل الشمالية للبلاد، لتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق السلوم ثم مطروح ثم تمتد بعد ذلك إلى الاسكندرية مع مساء يوم الإثنين.

الدكتورة إيمان شاكر

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحرى من بينها مناطق كفر الشيخ والبحيرة.

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الطقس يوم الثلاثاء

وأشارت إلى أن يوم الثلاثاء سوف يشهد استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتمتد وتشمل معظم أنحاء الجمهورية منها مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء ومدن القناة وشمال الصعيد ومنطقة خليج السويس.

وأوضحت أن تلك المناطق سوف تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بالبرد (عبارة عن كرات ثلجية تسقط مع الأمطار)، وخاصة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والدلتا وسيناء والقاهرة الكبرى.

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وعن درجات الحرارة، أكدت أن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بحوالى درجتبن فقط لتسجل القاهرة يوم الثلاثاء 17 درجة عظمي، مع نشاط للرياح بسرعة من 40 إلى 45 كيلومترًا على الساعة.

الطقس في القاهرة

ونوهت بأن بعض المناطق في القاهرة سوف تشهد سقوط أمطار رعدية مصحوبة بالبرد وخاصة على شرق القاهرة، فيما تتشكل السيول على وسط وشمال سيناء نظراً للطبيعة الجغرافية والجبلية هناك فغزارة الأمطار مع استمرارها من الممكن أن يؤدي لتشكيل السيول.

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بقلم دعاء محمود

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