الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس خلال 5 أيام مقبلة

ارتفاع في الحرارة اعتبارًا من يوم السبت المقبل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤًا بشأن حالة الطقس خلال الفترة من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل 22 مارس.

وتتوقع الأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم من 6 إلى 8 درجات، اعتباراً من يوم السبت المقبل.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

يوم الخميس

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الجمعة

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

الطقس

يوم السبت

ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية.

يسود طقس حار شمالًا نهارًا بينما يكون شديد الحرارة جنوبا نهارًا، بارد ليلا.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الأحد

ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية.

طقس حار شمالًا نهارًا بينما يكون شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، بارد ليلًا.

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل وشمال الصعيد.

يوم الاثنين

ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية.

طقس حار شمالا نهارًا بينما يكون شديد الحرارة جنوبا نهارًا، بارد ليلًا.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواء دافئة نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، باردة ليلًا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، تصاحبها شبورة مائية صباحا، باردة ليلًا والرياح معتدلة.

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارا، باردة ليلًا، والرياح نشطة، شبورة مائية صباحًا على شمال ووسط سيناء.

وتشهد شمال الصعيد طقسًا دافئًا نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.