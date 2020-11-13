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الأرصاد الجوية تكشف عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

خلال الفترة من السبت 14 نوفمبر وحتي الخميس 19 نوفمبر
دعاء محمود 2:57 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20 2:57 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبؤا بالأماكن التي من المتوقع سقوط أمطار عليها ومدى شدتها خلال الفترة من يوم 14 – 19 نوفمبر الحالى.

ورصدت “المال” في هذا التقرير، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة علي كافة الأنحاء خلال الأسبوع المقبل.

يوم السبت 14 نوفمبر

بداية من الساعات الأولي ليوم غد السبت تبدأ الأمطار الغزيرة علي الإسكندرية ثم تتقدم إلى الدلتا لتصل للقاهرة الكبرى وتكون خفيفة إلى متوسطة بينما تكون علي السواحل الشرقية متوسطة إلى غزيرة، كما تنشط الرياح علي معظم المناطق الجنوبية للبلاد.

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  • أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق (السلوم – مطروح – الإسكندرية – سيدي عبد الرحمن- الضبعة- سيدي براني- بلطيم- بورسعيد والعريش).
  • أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط- كفر الشيخ والبحيرة).
  • أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة (السويس- الاسماعيلية- الدقهلية- الغربية- المنوفية والشرقية).

الأحد 15 نوفمبر

الأمطار تشمل السواحل بالكامل ولكن تكون غزيرة علي السواحل الشرقية وتتقدم إلى الداخل لمناطق من سيناء تكون غزيرة علي وسط سيناء، كما تنشط الرياح أكثر من يوم السبت مما يشعرنا بالمزيد من الإحساس ببرودة الطقس علي شمال وجنوب الصعيد.

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  • أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السلوم – مطروح – الإسكندرية – سيدي عبد الرحمن- الضبعة- سيدي براني- بلطيم- رشيد- دمياط- كفر الشيخ- البحيرة- بورسعيد والعريش).
  •  أمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة (السويس- الإسماعيلية- الدقهلية- الغربية- المنوفية والشرقية)، ومناطق من وسط سيناء.
  • يصاحب ذلك نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة علي تلك المناطق.
حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة

الإثنين 16 نوفمبر

  • أمطار خفيفة إلي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح- الإسكندرية).
  • أمطار خفيفة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش- بورسعيد- رشيد- كفر الشيخ والبحيرة).
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الثلاثاء 17 نوفمبر

  • أمطار خفيفة إلي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح- الإسكندرية).
  • أمطار خفيفة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش- بورسعيد- رشيد- كفر الشيخ والبحيرة).

الأربعاء 18 نوفمبر

  • أمطار خفيفة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية- مطروح- السلوم- بورسعيد والعريش).

الخميس 19 نوفمبر

  • أمطار متوسطة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية- مطروح والسلوم).

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بقلم دعاء محمود

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