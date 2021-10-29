الأرصاد الجوية تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدًا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا السبت، والذي يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وأجواءً مائلة للبرودة في آخر الليل.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت الأرصاد الجوية، أن أماكن سقوط الأمطار غدًا تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا (السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ).

كما تشهد مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبري وشمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا السبت

وتشهد حالة الطقس غدا السبت، أجواء معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ).

بينما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية. أمطار

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 28، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 20.

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28، والصغرى 14.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و 17 للصغرى.