الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

أصدرت الأرصاد الجوية منذ قليل تنويهًا هامًا بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، وكمية الأمطار المتوقع سقوطها على مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على محافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، ودمياط وبورسعيد، قد تكون غزيرة ورعدية مساء.

وتابعت: إن هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسط على محافظات مطروح، الغربية، الشرقية والمنوفية تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة، الجيزة والقليوبية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على محافظات الاسماعيلية، السويس، الفيوم وبني سويف.