الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤاً جوياً بشأن حالة الطقس خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، مؤكدة أنه خلال الفترة المذكورة إعلاه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة إلي جانب انخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحاً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبري والوجه البحرى.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

طقس يوم الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون طقس يوم الإثنين، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وعن حالة الرياح، فهي نشطة أحياناً على القاهرة، كما تنشط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتصل نسبة الرطوبة لـ 74% علي القاهرة 75% للوجه البحري، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري، 34 درجة للعظمي و 23 للصغري.

طقس يوم الثلاثاء

ويسود يوم الثلاثاء طقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار في النهار، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة أن حالة الرياح نشطة أحياناً على القاهرة، كما تنشط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري، 33 درجة للعظمي و 23 للصغري. وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 70% علي القاهرة 75% للوجه البحري، وتسجل

الأمطار

يشهد يوم الإثنين سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما أن هناك فرصة لسقوط أمطار على مناطق من الوجه البحرى.

أما يوم الثلاثاء فيشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.