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الأرصاد : تقلبات جوية تشمل نشاط رياح وسقوط أمطار بدءا من الغد (فيديو)

قال المسؤول في الأرصاد الجوية في مداخلة مع قناة الحياة إن الرياح ستصل بعض المناطق غدا وهي الوجه البحرى والقاهرة والساحل الشمالي وشمال سيناء.
حسين رجب 10:32 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19 10:32 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” إنه اعتبارا من الثلاثاء ستكون هناك تقلبات جوية، مشيرا إلى أن هذا موسما سنويا.

وأضاف أن ما يحدث طبيعا في ذلك التوقيت كل عام، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يشهد برودة وإثارة رياح وأتربة.

وأوضح أنه سيكون هناك نشاط رياح جنوبية غربية تأتي من الصحراء الغربية، وبدأت الآن في السلوم ومطروح.

وقال إن الرياح ستصل إلى بعض المناطق غدا وهي الوجه البحرى والقاهرة والساحل الشمالي وشمال سيناء.

وقال إن هذه الآثار للرياح والأتربة لن تكون مؤثرة على الحياة اليومية بشكل كبير.

وتابع “شاهين” أن هذه التقلبات سينتج معها انخفاضا في درجات الحرارة والشعور بالبرودة.

وأوضح أن الحالة مستمرة حتى الجمعة، وتشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

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بقلم حسين رجب

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