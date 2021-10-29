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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأمطار اليوم السبت 30-10-2021 في مصر

انخفاض في الحرارة
دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 30 أكتوبر 21 12:00 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

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تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ).

بينما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

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حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

الطقس
الطقس

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 28، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 20.

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أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 22.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28، والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و 17 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمى، و 18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 34، والصغرى 17.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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