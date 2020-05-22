«الأرصاد الجوية» تصدر إنذارًا بحريًّا للملاحة في البحرين المتوسط والأحمر

ارتفاع الأمواج سيكون من 3 إلي 4 أمتار وسرعة الرياح تصل إلى 30 عقدة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، انذار بحري يوضح حالة البحرين المتوسط والأحمر خلال الفترة من غد السبت 23 مايو وحتي الاثنين 25 مايو الجاري.

وأضافت الهيئة أن ارتفاع الأمواج سيكون من 3 إلي 4 أمتار وسرعة الرياح تصل إلى 30 عقدة، مطالبة بتوخي الحيطة والحذر.

يشار إلي أن طقس اليوم الجمعة حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

أما طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

وعلى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة مع سقوط أمطار خفيفة.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.