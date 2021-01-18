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الأرصاد الجوية تصدر إنذارا بحريا وتحذر من الأمطار الغزيرة

ارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار
دعاء محمود 2:24 م, الأثنين, 18 يناير 21 2:24 م, الأثنين, 18 يناير 21

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، خلال الفترة من اليوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية والتى تتحول إلى شمالية غربية خلال فترة الإنذار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار.

سرعة الرياح

وأضافت الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح من 3.5 إلى 4.5 متر، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة علي مسطح البحر المتوسط بداية من غد الثلاثاء.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن هبوب رياح جنوبية غربية خلال طقس اليوم الإثنين، يضعف من فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة على السواحل الشمالية.

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حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد وبلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش ورفح) على فترات متقطعة.

ويسود القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (البحيرة، كفر الشيخ والدقهلية).

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فيما يكون طقس جنوب سيناء، معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة، وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة اليوم الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18 والصغرى 10 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 13، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

وعلي دمنهور، فالعظمى 18 والصغرى 10، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 17 والصغرى 06.

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درجات الحرارة

وتسجل درجات الحرارة في محافظة أسوان 20 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 19 درجة للعظمى و 09 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 20 للعظمي و 08  للصغري.

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

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بقلم دعاء محمود

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