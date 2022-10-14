الأرصاد الجوية تحذر من طقس غدا السبت.. أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

وتتوقع الأرصاد، أن يبدأ سقوط الأمطار من مساء السبت على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل مع تقدم الوقت لتصل إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ليلًا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على السواحل الغربية ومناطق شمال ووسط الوجه البحرى.

وتابعت الأرصاد، أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون رعدية.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

أما بالنسبة لوصف حالة الطقس، فمن المتوقع أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب الصعيد.