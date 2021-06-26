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الأرصاد الجوية تحذر من طقس شديد الحرارة لمدة أسبوع قادم

مع تحذير من التعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر
عصام عميرة 2:13 ص, السبت, 26 يونيو 21 2:13 ص, السبت, 26 يونيو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقسًا شديد الحرارة لمدة أسبوع قادم، بدءًا من اليوم السبت، نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي، وسيطرته علي شمال البلاد بقيم ضغط منخفضة تصل إلى 1008 ملي بار تعمل علي رفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ علي الوجه البحرى والقاهرة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة العظمي 38 درجة، وعلي جنوب البلاد 42 درجة، كما ترتفع نسبة الرطوبة علي شمال البلاد تكون العظمي ما بين 70 : 90 % والصغري تصل الي 30%، كما يؤدي ارتفاع الرطوبة بالمزيد من الاحساس بحرارة الطقس ليلا ونهارا.

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درجة الحرارة فى القاهرة خلال أسبوع

وقالت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة فى القاهرة تسجل 37 للعظمي  يوم السبت، و37 للعظمي يوم الاحد فيما ترتفع الى 38 للعظمي بوم الاثنين وتستمر بنفس المستوي حتي نهاية الاسبوع، فيما تتراوح درجات الحرارة فى السواحل المشالية خلال الاسوبع بين 32 و 33 درجة للعظمي.

وتابعت هيئة الارصاد، أن مدن جنوب سيناء تترواح بها درجات الحرارة الي 38 درجة و 40 درجة للعظمي خلال الاسوبع الجاري، و تبلغ فى شمال الصعيد 38 للعظمي و 41 للصغري، وتصل في مدن جنوب الصعيد من 42 درجة الى 44 درجة للعظمي.

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درجات الحرارة اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليومالسبت على مختلف المدن المصرية، وتتعرض القاهرة والوجه البحري لطقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، وتبلغ درجة الحرارة فى القاهرة 37 للعظمى و 24 للصغرى، وترتفع إلى 38 درجة وقت الظهيرة.

درجات الحرارة في الاسكندرية

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة اليوم تبلغ فى الاسكندرية 32 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 22 للصغري، وبلطيم 31 للعظمي و 21 للصغري.

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وتتوقع الأرصاد الجوية أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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