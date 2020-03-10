الأرصاد الجوية تحذر من إقامة مباريات الدوري المصري يوم الخميس المقبل

أضاف: «أصدرنا بيانًا أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة، ولكن تأجيل المباريات يوم الخميس يعود لاتحاد الكرة".

أوضح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء المناخية في مصر يوم الخميس المقبل، ستكون صعبة لإقامة مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستقبل يوم الخميس المقبل، 4 مباريات في بطولة الدوري المصري، حيث يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، ويلعب نادي مصر مع الإنتاج الحربي، ويواجه مصر للمقاصة نظيره أسوان، ويلعب حرس الحدود مع المصري، في إطار منافسات الإسبوع الـ18.

وقال شاهين خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «جمهور التالتة»: من المتوقع سقوط الأمطار بشدة خلال يوم الخميس، وأتوقع أن تؤثر الرياح على أداء مباريات الدوري .

وأضاف: «أصدرنا بيانًا أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة، ولكن تأجيل المباريات يوم الخميس يعود لاتحاد الكرة، ولكن أكرر الأجواء عندنا ستكون صعبة جدًا جدًا».