الأرصاد الجوية تحذر مرضى الصدر والجيوب الأنفية من الخروج

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الصدر والجيوب الأنفية من الخروج فى هذه الأجواء، مع مطالبتهم بإغلاق النوافذ جيداً، خاصة مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة.

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن سرعة الرياح الآن على القاهرة 18 عقدة، كما أن اتجاه الرياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة ومستوى الرؤية 3000 متر .

الأرصاد الجوية تتبع المنخفض الجوى

ويشهد مساء اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، وذلك بسبب تحرك المنخفض الجوى جنوبا ليؤثر على شمال البلاد بكتلة هوائية شمالية باردة، كما يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

ويتمركز المنخفض الجوى المؤثر على البلاد حاليا فى البحر المتوسط جنوب اليونان ويؤثر على شمال البلاد برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة.

وكانت البلاد شهدت فترة طويلة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تأثرت خلالها بظاهرة الضباب التى أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية على معظم المناطق الشمالية.

ولكن بداية من اليوم بدأت كتلة هوائية فى تغير هذا الاستقرار، حيث تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية وشمال الدلتا.

حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، على القاهرة والوجه البحرى، أجواء دافئة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا والرياح معتدلة، تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية مائلة للحرارة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة للصغري.

وتسجل درجات الحرارة فى محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 12 للصغري.