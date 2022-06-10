الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس غدا من 12 ظهرا إلى 5 عصرا (فيديو)

قالت الدكتور ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لموجة شديدة الحرارة ذروتها غدا السبت، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 43 درجة، و45 درجة على جنوب البلاد.

وحذرت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج اخر النهار على فضائية النهار، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس غدا السبت، وذلك في فترة الظهيرة من 12 ظهرا إلى 5 عصرا.

وطالبت شاكر المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، مع شرب الكثير من المياه، وارتداء ملابس قطنية وألوان فاتحة، مع ارتداء غطاء الرأس (كاب) أو الشمسية.

وأشارت شاكر إلى أن ارتفاع الحرارة سببه منخفض الهند الموسمي وموسم السودان الموسمي، مما أثر على مصر برياح جنوبية غربية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت شاكر أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت، ثم تنكسر يوم الأحد بانخفاض ملحوظ يصل إلى 8 درجات، لتعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

واوضحت شاكر أن منطقة جنوب الصعيد ستشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، على أن تعاود الانخفاض يوم الاثنين المقبل.