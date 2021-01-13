الأرصاد الجوية: انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار مساء اليوم

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن مساء اليوم الأربعاء سيشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، وذلك بسبب تحرك المنخفض الجوى جنوبا ليؤثر على شمال البلاد بكتلة هوائية شمالية باردة، كما يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوى المؤثر على البلاد يتمركز حاليا فى البحر المتوسط جنوب اليونان ويؤثر على شمال البلاد برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة. المنخفض الجوى

الطقس فى القاهرة اليوم

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن مناطق من القاهرة، الوجه البحرى، الصحراء الغربية، مدن القناة، السواحل الشرقية وشمال الصعيد تشهد حالياً نشاط للرياح الجنوبية والجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة، وتصل سرعة الرياح على القاهرة الأن 19 عقدة.

وكانت البلاد قد شهدت فترة طويلة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تأثرت خلالها بظاهرة الضباب التى أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية على معظم المناطق الشمالية.

ولكن بداية من اليوم بدأت كتلة هوائية فى تغير هذا الاستقرار، حيث تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية وشمال الدلتا.

الرياح

حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، على القاهرة والوجه البحرى، أجواء دافئة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا والرياح معتدلة، تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية مائلة للحرارة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة للصغري.

وتسجل درجات الحرارة فى محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 12 للصغري.

3 أمتار ارتفاع الموج بالبحر المتوسط

وعن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح جنوبية شرقية، بينما حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار.