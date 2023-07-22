الأرصاد الجوية: الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية يوليو والعظمى تصل إلى 45 درجة مئوية في تلك المناطق

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع الماضي شهدنا ارتفاعا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مشيرة إلى أن تلك الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن تلك الموجة الحارة نتيجة تأثرنا بامتداد المنخفض الهندي الموسمي والقادم من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأضافت غانم أن درجات الحرارة في مناطق الخليج تتجاوز 55 درجة مئوية، كما أن بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية سجلت درجة الحرارة بها 56 درجة مئوية، والمغرب درجة الحرارة العظمي بها 50 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمي خلال الفترة القادمة في القاهرة الكبري ستكون في الظل من 36 إلي 38 درجة مئوية والمحسوسة للمواطن ستكون اعلي من درجتين الي 4 درجات بسبب الرطوبة، والتي يشعر بها المواطن كأن درجة الحرارة 40 أو 41 درجة مئوية.

وأضافت غانم أن الاقصر واسوان تسجل درجة الحرارة العظمي من 44 إلي 45 درجة مئوية خلال فترة النهار، والاجواء ستكون شديدة الحرارة بها، مع الاحساس بارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة خلال فترة الليل.

وطالبت غانم المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا وحتي 4 عصرا، وعدم الوقوف تحت اشعة الشمس في الشوارع فترة طويلة، وارتداء قبعات الرأس وحمل زجاجات المياه، وارتداء الملابس القطنية.

وقالت غانم: الموجة دي مطولة معانا لكن استمراريتها بهذا الشكل قد تستمر مدة اسبوعين حتي نهاية شهر يوليو، ويجب أن نتكيف مع هذه الموجات خلال الفترة القادمة.