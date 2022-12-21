الأرصاد الجوية: الأمطار تحاصر مصر من الشمال ومن أقصى جنوب الشرق (فيديو)

قالت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدأ رسميا اليوم 21 ديسمبر، ويصاحبه منخفض جوي، في طبقات الجو العليا يعمل على سقوط الأمطار المتفاوتة على المناطق الشمالية.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامب أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد أن الأمطار محاصرة جمهورية مصر العربية من الشمال ومن أقصى جنوب الشرق

وتابعت شاكر، أنه متوقع سقوط الأمطار في محافظات مطروح والإسكندرية وتمتد إلي كفر الشيخ والبحيرة، وستكون امطار متوسطة طوال ساعات النهار، ومتوسطة خلال باقي اليوم، مع زيادة كمياتها في فترات المساء.

وأستكملت قولها: متوقع سقوط أمطار غدًا الخميس على محافظات دمياط وبورسعيد والعريش ورفح بحيث تكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة، وأيضَا القاهرة الكبري ستشهد سقوط أمطار ما بين خفيفة في بعض فترات اليوم، وفي المساء ستكون الأمطار متوسطة الشدة.

وأوضحت شاكر، أن الأمطار ستمتد إلى محافظات بني سويف والفيوم بخلاف القاهرة والجيزة والقليوبية، كما أن البحر الاحمر ستتأثر بسقوط الامطار خاصة حلايب وشلاتين، مشيرة إلي أن الرياح ستكون معتدلة ولن تكون هناك ارتفاعات في الامواج.

وأكدت شاكر، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتي يوم الجمعة، ويتم تحديث خريطة سقوط الأمطار بشكل يومي.